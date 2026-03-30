İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ankara’da yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Araç muayene istasyonunda çıkan kavga sonrası yaşamını yitiren polis memuru Melih Okan Keskin’in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Olay, 2 Şubat’ta Yenimahalle ilçesindeki araç muayene istasyonunda meydana geldi.

Aracını muayeneye götüren polis memuru ile istasyon çalışanları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ağır şekilde darp edilen Keskin, kaldırıldığı hastanede 5 Şubat’ta hayatını kaybetti.

KAMERA KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

İddianamede yer alan kamera kayıtlarına göre sanıkların, polis memurunu iterek dışarı çıkardığı ve darp ettiği belirtildi.

Arbede sırasında bir sanığın zıplayarak saldırmaya çalıştığı, bir diğerinin ise yumruk attığı ifade edildi. Olayın devamında başka bir sanığın da yumrukla saldırdığı kaydedildi.

ADLİ TIP RAPORU: ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENDİ

Adli Tıp Kurumu raporunda, Keskin’in aldığı darbeler sonucu kafa travması geçirdiği ve beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Raporda, ölüm ile darp arasında doğrudan bağlantı bulunduğu vurgulandı.

4 SANIK İÇİN 14 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, 4 sanığın “kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçunu birlikte işlediği kanaatine vardı.

Bu kapsamda sanıkların her biri için 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Davanın ilk duruşmasının 11 Haziran’da görüleceği bildirildi.

Kamuoyu, davanın seyrini ve mahkemeden çıkacak kararı yakından takip ediyor.