Kumluova Mahallesi Sarıtaş mevkisindeki makilik alanda 23 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan araştırma sonucunda yangının İ.A'nın söndürmeden attığı sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.
Şüpheli, Karaköy Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.