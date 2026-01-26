5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan

Kaya'nın aralarında bulunduğu toplam 41 şüpheli hakkında soruşturma işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında ''İcbar Suretiyle İrtikap,

Haksız Mal Edinme, Nüfuz Ticareti, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması,

Nitelikli Dolandırıcılık ve İftira'' suçlarından 702 sayfalık iddianame düzenlendi.

Şüphelilerden Muhittin Böcek hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında ''İcbar Suretiyle

İrtikap, Haksız Mal Edinme ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Degerlerinin Aklanması'', İlker Arslan hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında ''Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması ve Haksız Mal Edinme'', Mustafa Gökhan Böcek hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında ''Yardım Eden Sıfatıyla İcbar Suretiyle İrtikap ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması'' ile ''Nüfuz Ticareti ve Yardım Eden Sıfatıyla Haksız Mal Edinme'' suçlarından ve ayrıca dosya kapsamına yansıyan tespitler doğrultusunda şüpheli Mustafa Gökhan Böcek hakkında TCK'nin 58/9 maddesinde düzenlenen ''Suçu Meslek Edinen Kişi'' olarak cezalandırılmasının talep edildiği, Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu isimli şüpheliler hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında ''Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması'' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame içeriğinde tüm şüphelilerden el koyulan nakdi TL veya döviz cinsinden yaklaşık

170.083.116,41 TL mevduatın ve ayrıca el koyma kararı verilen 10 adet daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 rolex

marka saat ve Iphone marka cep telefonu olmak üzere yaklaşık değeri 258.600.000,00 TL taşınmaz ve taşınır malın müsaderesi talep edildi.