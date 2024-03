İslam Kültüründe Mukabele Geleneğini Hazreti Muhammed'den Bugüne Kadar Kesintisiz Devam Ediyor.

Her Ramazan Olduğu Gibi Bu Ramazan Ayında Da Camilerde Mukabele Geleneği Yaşatılıyor

Özellikle Abdülhamit Han Camiinde Mukabeleden Dolayı Yoğunluk Yaşanıyor.

Görme Engelli Hafızlar Öğle Namazı Öncesi Gerçekleştirdiği Mukabelelere, Her Yaştan Vatandaş İlgi Gösteriyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Görme Engelli Hafız Mustafa Çamsarı Mukabelenin Çok Köklü Bir Gelenek Olduğuna Dikkat Çekti.

Abdulhamithan Camii Müezzini Ali Atunköprü Mukabelenin Önemine Değinerek Camide Her Vakitte Bu Geleneği Yaşatmaya Çalıştıklarının Altını Çizdi.