İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda bulunan el-Sus ailesine ait evi hedef aldı. Saldırı sonrası bölgede büyük bir yıkım meydana geldi. Bir çok araç da hurdaya döndü.

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları ve evleri vurması sonucu aralarında çocukların da olduğu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının gerçekleştiği alanda derim bir çukur oluştu. Bölgedeki Filistinliler, enkazda arama kurtarma çalışması yaptı.

Gazze kentinin kuzeyine düzenlenen saldırılarda ise Filistin’lilerin barındığı Usame bin Zeyd Okulu'na düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.