MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesinde 7. Olağan Genel Kurul Heyecanı Yaşandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın da katılım sağladığı genel kurulda mevcut Şube Başkanı Şerafettin Özcan güven tazeledi.

Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Ardından genel kurulun açılış konuşmasını MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan Yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı MÜSİAD’ın çok büyük bir aile olduğunu söyleyerek birlik beraberlik mesajı verdi.