Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin nabzını tutan “Anadolu Soruyor” programının konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen oldu. Genel Başkan Yardımcısı Şen; Kon TV Ankara Temsilcisi Çetin Altan, Mardin Life Temsilcisi Abdulkadir Üründü ve Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık’ın sorularını yanıtladı.

SİYASETEN AK PARTİ RÜZGARI VAR

Mustafa Şen, Büyükşehirler açıklanınca bir hava oluştu. Bu rüzgar bu hava İstanbul’da Murat Kurum açıklanınca başladı. Dalga, dalga büyüyor. Dalgalar birbirini kırmıyor. Dalgalar birbirini büyütüyor. Siyasal bir AK Parti rüzgarı var. Ankara’da salonda büyük bir heyecan vardı. Yarın İstanbul’da da büyük bir heyecan olacak. Cumhur ittifakında tam bir uyum olduğunu, uyum içerisinde bir süreç yürütüldüğünü ifade eden Şen, Ankara’da salonun tek bir blok halinde hareket ettiğini Cumhur ittifakı bileşenlerinin tek bir yürekle hareket ettiğini söyledi Mustafa Şen Biz bunu başaracağız, bu maçı alacağız dedi.

ŞEN: ŞUBAT AYI İTİBARİYLE İLÇELERDEKİ ADAYLARIN BELİRLENMESİNİ TAMAMEN BİTİRECEĞİZ

Belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ile ilgili açıklama yapan Şen, “Belediye başkan adaylarının belirlenmesine sadece anketler üzerinden bakmam hakkaniyetli olmaz. Her ne kadar ARGE’den sorumlu olsam da başka faktörler de var. Ama yaptığımız araştırma etkisi var tabii ki toplamda ama başka faktörler de var. Hepsini birlikte baktığımızda da böyle sağlam güzel bir sonuç çıkıyor. Araştırmalarımızı, anketlerimizi biz 2 büyük aşama ile yapıyoruz. Onun bir tanesi yapım süreci, bir tanesi denetim süreci, kontrol süreci. Temayül yoklamalarımız var. Temayül yoklamalarında o ildeki bütün teşkilatçılarımız geliyorlar fikirlerini söylüyorlar, geliyoruz ve bu araştırmalar sonra araştırmalar bir daha yapılıyor ama hepsinin zaten 6 ayda bir birer dalga böyle geçiyoruz. Yani bir senede 2 defa bakıyoruz. Biz oradaki belediyeye, belediye başkanımız ya da o şehirde kim kazanmışsa ona senede iki kere bakıyoruz. Sonra seçim öncesinde tekrar tekrar bakıyoruz. Ve bir tarafta da teşkilat uygulamaları, temel uygulamalar ve eğilimlerine de bakıyoruz. Bu yetmiyor genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız bile şöyle yapıyor; İl Başkanlığının 3 kademesini davet ediyor, belediye başkanlarını, belediye başkanlarını ve milletvekillerini davet ediyor öyle görüşüyor. Bu da yetmiyor. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız bir de şöyle yapıyor, bunu başkanımız bu haftalarda yani son düzlükten önce son çıkışlar acaba son düzlükte bir de tekrar başkanları alıyor diyor ki arkadaşa bu noktaya geldi süreç şimdi ne diyorsunuz diye soruyor.



ŞEN: EMEKLİYİ EZDİRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Emekli maaşlarına gelen zam fiyatlarını değerlendiren Şen, “emekliler bizler için kıymetli çünkü emeklerini bu ülkenin hamuruna karıştırdılar. Ömrünü bu memlekete vermiş kişiden bahsediyorum. Dolayısıyla her türlü saygıyı da. Ama her şey de ülkenin imkanlarıyla alakalı. Şimdi bazen isterseniz şu kadar daha fazla olsun. Diyelim ki % 20 daha fazla olsun ama olabilir. İmkânlar konusunda ne yapıyorsunuz? Biraz zamana da yayıp bir daha bakıyorsunuz bir daha bakıyorsunuz ama son tahlilde milletin dediğini yapıyorsunuz. Neden böyle yapıyorsunuz? Çünkü bizim tarzımız bu. Biz milletin partisiyiz, bir kısım grupların partisi değil, bir kısım derin yerlerin partisi değiliz. Biz milletin bağrına çıkmış, biz toplumumuz ve millet nedense onu yapıyor. Bizim bir tane kulağımız var. O da millet tarafında başka da kulağımız yok. Bunları görmezden gelebilir miyiz? Ama son halde şunu bilmesi gerekir herkesin, yaparsa AK Parti yapar. Gerçekten böyle de AK Parti yapar. Bir slogan değil yapar. Nereden biliyor çünkü yaptı. Emekliyi ya da bir başka dilim grubunu ezdirmemiz mümkün değil” diye kaydetti.



ŞEN: BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALAR BİR BAKIŞA GÖRE DAHA BÜYÜK SAVAŞLARA GEBE OLABİLİR

Filistin’de yaşanan katliamın durması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İran Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşmenin önemli olduğunu söyleyen Şen, “Biz Filistin gazi, Kudüs perspektifinde bakıyoruz olaylara. Ve net bir şekilde şunu söylüyoruz; Bugün de bu yönde bir ortak irade beyanı olacaktır diye düşünüyorum. 2 Cumhurbaşkanı böyle söyleyecektir diye düşünüyorum. Cümle olarak bağımsız Filistin Devleti, tam bağımsız ve özgür Filistin. Devlet kurulması 67. Birleşmiş Milletler kararına da oradaki sınırlara çekilmiş bir İsrail ve o sınırlar çerçevesinde kurulmuş bir tam bağımsız, özgür Filistin Devleti. Bu irade beyanı olacaktır diye düşünüyorum. İkincisi bölgedeki çatışmalar bir bakışa göre daha büyük savaşlara gebe olabilir. 2 tane füze atmakla işte bir gemiye ya da işte öbür taraftan 3. Dünya savaşı olmaz dememek lazım olmaması için de gereken şeyi yapmamak lazım. Neticede savaş kötüdür.