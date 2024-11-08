Türkiye'nin günlerce konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında dün tutuklu sanıklar, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıktı.

Daha önce Narin'in cansız bedenini dere yatağına gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar, küçük kızı amca Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia etti.

Duruşma bugün saat 09.00'da ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinlenmesiyle başladı. Baran Güran, Nevzat Bahtiyar'ı suçlayarak, "Bence kardeşim tepeye çıktığı zaman bu pislik tarafından kaçırıldı. Benim ailem hayatı boyunca karakolda ifade veren bir aile değil. Bu kadar çelişki olması gayet normal bir şey." dedi.

Davanın ikinci gününde Baba Arif Güran sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Duruşma daha sonra Narin’in dayısının oğlu Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran ve 18 yaşından küçük çocukların ifadeleriyle devam etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmada Narin'in ailesini 8 avukat temsil etti. Dünkü duruşmaya 50'nin üzerinde baro başkanı katıldı.