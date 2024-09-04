21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kuran Kursu'na giden 8 yaşındaki Narin Güran, bir daha eve dönmedi.

Güran'ın kaybolmasının ardından haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip geldi ve arama çalışmaları başladı.

Ancak 8 yaşındaki Narin Güran'dan şimdiye kadar tek bir ize dahi rastlanılmadı.

15 gündür kayıp olan Narin'i arama çalışmalarında da canla başla bölgeyi tarayan ekipler, şimdiye kadar olay günü bölgeden geçen 150 aracın sorgulamasını yaptı.

Yapılan araç aramaları dışında da 130 kişinin ifadesine başvuruldu ancak bunlardan da sonuç çıkmadı.

7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapılırken, çalışmalara havadan da destek veriliyor.

ELBİSE VE BEZ PARÇALARI DELİL OLARAK ALINDI

Bölgeye gelen ve sahaya inen komandolar, arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI MEZARLIKLARA DÖNDÜ

Bugün de Narin'i bulmak için yaşadığı mahalledeki mezarlıkta, yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı. Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama yapılıp kayıt alınıyor.

Ayrıca mezarlıklarda yapılan aramaları, soruşturma kapsamında savcının da takip ettiği öğrenildi.

NARİN'İN KAYBOLMASI VE SÜREÇ

21 Ağustos'ta öğleden sonra, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı.

Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi

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Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi olan 18 yaşındaki E.G., kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

AMCANIN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLECEK

Soruşturma sürerken bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda da kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G. de gözaltına alındı.

S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.G., zırhlı araçla adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. İddiaları reddeden S.G'nin tutukluluğun da avukatının itiraz edeceği belirtildi.