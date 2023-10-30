Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni operasyonlara ilişkin açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma ekiplerinin Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep'te Narkogüç operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

Operasyonlarda zehir tacirleri ve onların taşeronu sokak satıcıları olmak üzere 158 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 55'inin tutuklandığını, 3'üne adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin adli işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.