Zehir tacirlerine yönelik kapsamlı bir operasyon yapıldığını açıklayan Bakan Yerlikaya,

İl emniyet Müdürlükleri ve İl jandarma komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda başta Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır Yozgat, olmak üzere 20 ilde düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun yanı sıra muhtelif miktarda uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paraya da el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sosyal Medyada yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.