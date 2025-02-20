Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde 4 araç ve 4 adrese yönelik düzenlenen "Narkokapan-12" operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Operasyonlarda, 52 kilogram sıvı ve kristal sentetik uyuşturucu, 27,5 kilogram skunk olmak üzere toplam 79,5 kilogram uyuşturucu madde, 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ile 2 hassas terazi ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 2'si yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığını kaydetti.