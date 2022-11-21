Artemis görevinin ilk adımı, Orion uzay aracını taşıyan roketin 16 Kasım'da fırlatılmasıyla atılmıştı.

Orion'ın başındaki Howard Hu, BBC'ye yaptığı açıklamada, Uzay Fırlatma Sistemi (Space Launch System / SLS) adlı roketin fırlatılışını izlemenin "inanılmaz bir duygu" ve "rüya gibi" olduğunu söyleyerek, "Bu sadece ABD için değil, dünya için de uzun vadeli derin uzay araştırmalarına attığımız ilk adım" dedi.

İlk adımın başarılı olması halinde Ay'a astronotları göndereceklerini belirten Hu, insanların 2030'a kadar Ay'da yaşamasını planladıklarını ifade etti.

İnsanların yüzeye gönderileceğini aktaran Hu, "Yeryüzünde yaşayacaklar ve bilimsel çalışmalar yapacaklar" dedi.

Cansız mankenler sayesinde Ay'a yolculuktaki radyasyon ölçülecek

Orion uzay kapsülü General Moonikin Campos adlı bir cansız mankenin "komutasında". Moonikin Campos'a, Helga ve Zohar adlı iki manken daha eşlik ediyor.

Gerçeğe uygun tasarlanan bu cansız modeller sayesinde NASA, gelecekte astronotların Ay'a gidiş ve dönüş yolculuğunda maruz kalacağı radyasyon miktarını ölçebilecek.

Toplam 24 kamerayla yola çıkan Orion'ın 11 Aralık'ta Pasifik Okyanusu'na inmesi bekleniyor.

Dünyanın en güçlü roketi

NASA Başkanı Bill Nelson, SLS'nin dünyanın en güçlü roketi olduğunu belirtiyor. Roketin fırlatma rampasına taşındığı mart ayında görevle ilgili açıklamalarda bulunan Nelson, şöyle konuşmuştu:

"Bu, insanları şu anda derin uzaya gönderebilecek tek roket. Dünyadaki en güçlü roket. Orion, şimdiye kadar insanları uçurmuş, insanlar için yapılmış herhangi bir uzay aracından daha uzağa gidecek. Uzayda, astronotlar için tasarlanmış herhangi bir uzay aracından daha uzun süre kalacak."

NASA, 2012'de planlamaya başladığı Artemis görevi için 2025'e kadar yaklaşık 93 milyar dolar harcama yapmış olacak. Yalnızca SLS roketinin 23 milyar dolara mâl olduğu düşünülüyor.