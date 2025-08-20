Araçlarda Sıkışan Yaralılar Kurtarıldı

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde ve minibüste bulunan bazı yolcular araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar çıkarıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik Kontrollü Sağlandı

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.