Araçlarda Sıkışan Yaralılar Kurtarıldı
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde ve minibüste bulunan bazı yolcular araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar çıkarıldı.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Trafik Kontrollü Sağlandı
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.