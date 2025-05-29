Evlilik hazırlıkları yapan 34 yaşındaki avukat Antonella Cortéz Chistama, geçirdiği liposculpture estetik ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi. Düğün öncesi vücudunda şekillendirme yaptırmak isteyen genç kadın, ameliyat sonrası yoğun bakıma alınarak kalp krizi geçirdiği bilgisi verildi. Ancak yapılan incelemelerde ameliyatın gerçekleştiği klinikte ciddi usulsüzlükler tespit edildi ve klinik kapatıldı.

Estetik Ameliyat Sonrası Ölüm: Klinik Soruşturma Altında

Güney Amerika’da gerçekleşen olayda, avukat Antonella Cortéz Chistama’nın liposculpture operasyonu sonrası hayatını kaybetmesi büyük yankı uyandırdı. Ameliyatın ardından durumu ağırlaşan kadın yoğun bakımda tutuldu; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan yerel emniyet birimleri, ameliyatın yapıldığı estetik kliniğinde ruhsat ve hijyen kurallarına uyulmadığını, bazı işlemlerin yasa dışı şekilde yürütüldüğünü tespit etti. Klinik hakkında yasal işlem başlatılırken, sağlık merkezi geçici olarak kapatıldı.

Liposculpture Nedir? Riskleri Neler?

Liposculpture; diyet ve egzersizle giderilemeyen bölgesel yağların alınarak vücudun yeniden şekillendirilmesini sağlayan bir estetik cerrahi yöntemidir. Kollar, karın, bel, çene gibi bölgelerde uygulanabilen işlemde, kanül adı verilen bir cihazla yağ emilimi yapılır.

Ancak her cerrahi işlem gibi liposculpture da bazı ciddi riskler barındırır. Bunlar arasında:

Kanama ve enfeksiyon

Kalp-damar problemleri

Cilt yanıkları ve deformasyon

Kalıcı yara izi

Kan pıhtılaşması riski

Bu risklerin çoğu, alanında uzman olmayan kişilerce yapılan uygulamalarda daha sık görülmektedir.

Uzmanlar Uyarıyor: Estetik Ameliyatlar Hayati Risk Taşıyabilir

Uzmanlar, özellikle düğün, mezuniyet gibi özel günler öncesi vücut imajını değiştirme amacıyla yapılan estetik müdahalelere dikkat çekiyor. Estetik cerrahların ve hastanelerin mutlaka ruhsatlı ve denetlenmiş olması gerektiği, merdiven altı kliniklerin ölümcül sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.