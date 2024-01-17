Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan 27 yaşındaki Hamza ile 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula, evlenmek için gittikleri nikah salonunda beklenmedik davetlilerle karşılaştı. Hamza'nın kaçak olduğunu belirten yetkililer nikahı beklemeden genci sınır dışı etti.



NİKAH MASASINDAN ALDILAR

Avusturya'nın başkenti Viyana'da ilginç bir olay yaşandı. Hamza ile 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula'nın nikah törenine Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden yetkililer geldi. Hamza'nın ülkede kaçak kaldığını söyleyen yetkililer genç adamı nikah masasından kaldırdı.

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Hamza'nın avukatı Gregor Klammer, "Hamza salı akşamı 19.10'da Türkiye'ye gönderilecek. Oradan da askerlik şubesine gönderilmesi bekleniyor" dedi. Klammer, Avusturya'nın bu adımının yasa dışı olduğunu da söyledi.

GELİN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Alman Bild gazetesine konuşan gelin Gundula gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Gundula, "Nikah sırasında nikah memuru bir anda masadan kalktı ve bir şey alacağını söyledi. O sırada Ed Sheeran'ın Perfect isimli şarkısı çalıyordu. Ve bir anda Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden 12 yetkili girdi" dedi.

Gundula bir yetkilinin, "Saat şu an 08.52 ve siz gözaltına alındınız. Bizimle gelin" dediğini söylerken gözyaşlarına boğulduğunu ve Hamza'nın da şoke olduğunu söyledi. Gundula yetkililere itiraz ettiğini söylerken, "Bugün evlenmemiz gerekiyor" dediğini ve bunun karşılığında da "ama bugün değil" yanıtını aldığını belirtti. Gundula, "Onu yakalamak için işte ya da evde binlerce fırsatları vardı ama bizi bu travmatik deneyimle ayırdılar" dedi.