Bölgenin en büyük hastanesi olan Haukeland Üniversite Hastanesi, kazadan etkilenen altı hastanın tamamının tedavi altına alındığını ancak tıbbi durumlarının şu anda belirsiz olduğunu söyledi.

Bir polis sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, helikopterin Sikorsky S-92 modeli olduğunu ve kaza anında arama kurtarma eğitimi görevinde olduğunu belirterek, kazaya neyin sebep olduğunu söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Bir kurtarma hizmeti yetkilisi TV2 yayıncısına yaptığı açıklamada, bölgede kaza anında şiddetli rüzgarların yaşandığını söyledi.