Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 26 işçi alımı gerçekleştirecek. Alımların 22’si geçici, 4’ü ise daimi statüde olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; motor imalat bakım ve onarım alanında 6, otomotiv kaporta işçisi olarak 4, otomotiv elektrikçisi pozisyonunda 6, kaynakçı kadrosunda 3 ve motorlu taşıtlar lastik tamircisi olarak 3 geçici işçi istihdam edilecek.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde motor imalat bakım ve onarım işçisi pozisyonunda 3, otomotiv kaporta işçisi pozisyonunda ise 1 kişi olmak üzere toplam 4 daimi işçi alınacak.

OGM’nin açık iş ilanları bugünden itibaren 5 Ocak 2026 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilanda belirtilen şartları taşıması halinde başvurularını yalnızca İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirebilecek.