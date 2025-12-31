2026 yılında uygulanacak vergi ve harç artış oranlarında vatandaş lehine düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, yeniden değerleme oranı olarak belirlenen yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95’lik artış uygulanmasına karar verildi. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenen gelir vergisi, veraset ve intikal vergisi, değerli konut vergisi, katma değer vergisi (KDV), özel tüketim vergisi (ÖTV), özel iletişim vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ile yurt dışına çıkış harcı gibi birçok vergi ve harç kalemi, 2026 yılı için daha düşük bir artış oranına tabi tutulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda uygulanacak maktu vergi ve harç tutarlarının enflasyon hedefleriyle uyumlu ve vatandaşın lehine olacak şekilde belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda özellikle damga vergisi, harçlar ve motorlu taşıtlar vergisinde artış oranı yüzde 19’un altında tutularak yüzde 18,95 olarak belirlendi.

Bakan Şimşek yaptığı değerlendirmede, düzenlemenin geniş toplum kesimlerini doğrudan etkileyen vergi ve harç ödemelerinde vatandaş lehine bir adım olduğunu vurguladı. Gelir vergisi tarifeleri, değerli konut vergisi tutarları ile veraset ve intikal vergisindeki istisna ve matrah dilimlerinin ise yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırıldığını belirtti.

Şimşek, “Bir yandan dezenflasyon sürecine maliye politikasıyla katkı sağlarken, diğer yandan bütçe imkanları çerçevesinde vatandaşlarımızın yükünü hafifletiyoruz” ifadelerini kullandı.