Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav tercihleri yarın başlayacak. 8'inci sınıf öğrencileri 19 Temmuz'a kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Tercih işlemleri Milli Eğitim Bakanlığının "e-okul" sitesi üzerinden ya da herhangi bir resmi ortaokul ya da imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmede ise 5 okul tercih hakkı olacak.

