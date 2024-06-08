Üniversite hayali kuran milyonlarca aday bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavına girdi.

3 oturum şeklinde uygulanan sınavda Adaylar sınav salonlarına sınav giriş belgeleri ve fotoğraflı kimlik kartlarıyla alındı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda şansızlık yaşayarak kimliklerini kaybeden yanlış sınav yerine giden ve geç kalan öğrencilerin imdadına polis yetişti.

Sınava geç kalan öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yılda sınava alınmadı.

Sınav bu yıl 245 sınav merkezinde uygulandı. Üç oturumda da sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yaptı.