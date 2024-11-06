Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Oryantasyon Günleri, belediyeler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kamu yararına faaliyet gösteren derneklerin katılımıyla Karacasu Kampüsü Kır Bahçesinde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyeleri, Emniyet ve Jandarma ekipleri, Müze Müdürlüğü, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) KMTSO Kadın Girişimciler Kurulu, Olgunlaşma Enstitüsü, Kızılay ve Yeşilay, Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği (MESDER), KADEM, Türkiye Teknoloji Takımı gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra üniversitenin akademik ve idari birimlerinin stant açtığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

2 gün süren etkinlikle, öğrencilerin üniversiteyle birlikte Kahramanmaraş’a ait tarihi ve kültürel değerler ile kentin el sanatlarını yakından tanımaları amaçlanıyor.

Birbirinden farklı etkinliklere sahne olan programda, müzik dinletileri, halk oyunları gösterisi, koca ayak, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi oyunlarla birlikte festival havasında geçti.

KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, İstiklal Üniversitesi ailesine katılan öğrencilere üniversiteyi ve Kahramanmaraş’ı daha yakından tanıtmayı amaçlayan Oryantasyon Günleri’nin şenlik havasında geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş istiklal üniversitesi olarak bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yerel yönetimlerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, güvenlik güçlerimizi bir araya getirdik. Güzel bir diyalog kanalı oluşturduk. Özellikle şehir dışından gelen öğrencilerimizin kentimizi tanıması, kamu yararına çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya gelmelerini istedik. Diğer taraftan da depremin olumsuz etkilerini öğrencilerimizin zihinlerinden silmeye çalıştık. Gerçekten fevkalade güzel bir organizasyon oldu. Öğrencilerimiz için böylesine keyif dolu bir etkinlik gerçekleştirmiş olmaktan üniversitemiz adına çok mutluyuz. Bu imkanı bize sağlayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan hocamıza, Büyükşehir, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Belediyeleri başta olmak üzere, Emniyet Müdürlüğümüze, İl Jandarma Alay Komutanlığımıza, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, Kızılayımıza, Yeşilayımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

KİÜ Genel Sekreteri Ferat Karataşlı da organizasyonda emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Üniversitemiz adına güzel bir programı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Bakan’ın talimatları doğrultusunda, paydaş kurumlarımız, akademik ve idari personelimiz ile birlikte böylesine geniş katılımlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Kahramanmaraş’a değer katan yerel yönetimlerimizi, kamu kurumlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi öğrencilerle buluşturduk, kaynaşmalarına vesile olduk. Emeği geçen tüm personelimize şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Etkinlik alanını dolaşan KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ile Genel Sekreter Karataşlı, stantları ziyaret ederek katılımcılara teşekkür etti.

İkramlarla devam eden etkinliğe katılan öğrenciler, Müze Müdürlüğü Standında Germenicia Antik Kenti’nin tanıtımı için “Bir taş da sen koy” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğine katılıp, KAMEK ve Olgunlaşma Enstitüsü stantlarında ise takı tasarım ve el sanatlarındaki hünerlerini sergilediler.