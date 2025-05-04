Eğitim alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Onikişubat Belediyesi, sınav hazırlığındaki öğrencilere desteğini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve yoğun ilgi gören “Kazandıran Taktikler Kampı”nın son günü, coşkulu bir kapanışla sona erdi.

Kampın final programında, Tarih Öğretmeni Mehmet Celal Özyıldız ve Türkçe Öğretmeni Aker Kartal sahne alarak, YKS, AGS ve KPSS gibi sınavlara hazırlanan öğrencilerle sınav taktikleri ve etkili soru çözüm yöntemlerini paylaştı. Öğrenciler, öğretmenlerin deneyimlerinden yararlanarak sınav stratejilerini geliştirme fırsatı buldu.

Programın sonunda düzenlenen kapanış konseri ise öğrencilerin motivasyonunu artırdı. Yoğun sınav temposundan bir nebze olsun uzaklaşan katılımcılar, keyifli anlar yaşadı.

Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan, gençlere yönelik bu tür projelere devam edeceklerini belirterek, eğitimde başarı için her zaman destek olacaklarını vurguladı.