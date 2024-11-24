Kahramanmaraş’ta, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, etkinlik ile devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin, milletin yarınlarının inşasının temel taşı olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin yüksek sorumluk taşıyan birer eğitim neferi olarak birlik ve beraberlik içerisinde görev yaptığını ifade eden Baydur, şunları kaydetti:

"Türkiye yüzyılına yakışan eğitim hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta yaşadığımız büyük depremin yaralarını sararken depremde kaybettiğimiz eğitim camiamızın kahramanlarını, ülkemizin geleceği için mücadele eden öğretmelerimizin gösterdiği cesaret ve direnci hatırlamalıyız. Deprem yüreklerimizi yaksa da öğretmenlerimiz bu felaketten sonra hem çocuklarımızın hem de toplumumuzun yeniden inşasında tekrar ayağa kaldırmak için gösterdiği gayretten dolayı tebrik ediyoruz."

Program, Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi ve aday öğretmenliği kalkan eğitimcilerin yemin etmesiyle sona erdi.

Törene, Kahramanmaraş Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile ilgililer katıldı.