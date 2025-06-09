10 Haziran 2025 Salı Okullar Açık mı?

Bu yıl Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra (Arefe) başladı ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erdi. Toplamda 4,5 gün süren bayram tatili uzatılmadı. Dolayısıyla resmi tatil 9 Haziran’da biterken, okulların açılış tarihi merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, Kurban Bayramı sonrası okullar 10 Haziran 2025 Salı günü yeniden açılıyor. Tüm Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 10 Haziran Salı günü ders başı yapacak.

Bayram Sonrası Okullar Açılıyor!

Öğrenciler, 10 Haziran Salı günü okula dönerek normal ders programına kaldıkları yerden devam edecek. Bu tarihte öğretmenler de görevlerine başlayacak ve sınıf içi eğitim kaldığı yerden sürecek. Bayram sonrası için herhangi bir ek tatil söz konusu değil.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Yaklaşık 10 günlük eğitim sürecinin ardından öğrenciler uzun yaz tatiline çıkacak.