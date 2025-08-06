2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin en çok merak ettiği sorulardan biri “2025'te okullar ne zaman açılıyor?” oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni döneme ilişkin takvimi resmen duyurdu. İşte detaylar…

2025 Okulların Açılış Tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihle birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatilini noktalayarak ders başı yapacak.

Yaz Tatili Ne Zaman Bitiyor?

2024-2025 eğitim öğretim yılının yaz tatili, karnelerin dağıtılacağı 13 Haziran 2025 Cuma günü başladı. Yaklaşık 12 haftalık tatilin ardından öğrenciler, 8 Eylül’de sınıflarına geri dönecek. öte yandan 1. sınıf 5. sınıf ve 9. sınıflar için uyum haftası adı altında okullar 1 Eylül'de başlayacak.

Ara Tatiller ve Yarıyıl Tatili Ne Zaman?

MEB tarafından açıklanan takvime göre:

1. Ara Tatil: 10 - 14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili: 19 Ocak - 30 Ocak 2026

2. Ara Tatil: 6 - 10 Nisan 2026

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 19 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler, yaz tatiline yeniden kavuşacak.

Veliler ve Öğrenciler İçin Önemli Uyarı

MEB yetkilileri, eğitim sürecinin verimli geçebilmesi için öğrencilerin tatil boyunca hem dinlenmesini hem de eksik konularını tekrar etmelerini öneriyor. Özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencileri için bu süreç sınav hazırlığı açısından büyük önem taşıyor.

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