İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 106. gününde de sürdü.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi yaptığı açıklamada güneydeki Devvar Ebu Mazin bölgesinde çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirerek saldırıların devam ettiği için ölü ve yaralılara ulaşamadıklarını kaydetti.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 620'ye, yaralı sayısının da 61 bin 830'a yükseldiğini kaydetti.