Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde, 46 FL 563 plakalı motosikleti kullanan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen M.G. ile yanındaki kişi kısa sürede yakalandı.

Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada, M.G. hakkında hem adli işlem başlatıldığı hem de 50 bin TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu. Ayrıca, trafikten men edildiği tespit edilen motosiklet de jandarma ekipleri tarafından otoparka çekilerek el konuldu.

Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, yetkililer hayvanlara yönelik bu tür davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.