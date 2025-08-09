Tokat’ta akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cengiz A. yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, Tokat-Turhal kara yolunda sürücüsü henüz belirlenemeyen B BAL 8 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yolcu Muazzez Albay ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ancak motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muazzez Albay’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.