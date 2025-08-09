Tokat’ta akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Vlcsnap 2025 08 09 10H11M10S492

Edinilen bilgilere göre, Cengiz A. yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, Tokat-Turhal kara yolunda sürücüsü henüz belirlenemeyen B BAL 8 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Vlcsnap 2025 08 09 10H11M15S442

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yolcu Muazzez Albay ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vlcsnap 2025 08 09 10H11M18S068

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Vlcsnap 2025 08 09 10H11M24S064

Ancak motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Vlcsnap 2025 08 09 10H11M27S117

Muazzez Albay’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.