Türkiye, saatler sonra tarihin en önemli seçimlerinin sonuçlarını öğrenecek.

Bu süreçte yurt genelinde heyecan dolu anlar yaşanıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de veri akışının devam ettiği sırada seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Utanç verici açıklama yaptılar"

CHP Genel Merkezi'nden alınan sonuçlarla AA'nın veri akışını eleştiren Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a tepki gösteren Çelik, " Biraz evvel iki belediye başkanı televizyona çıktılar. Türk demokrasisi adına vahim ve utanç verici açıklama yaptılar. Ekrem İmamoğlu çıktı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yaptı. Sandıklar sayılıyor, AA'ya saldırıyorlar ve seçim sonucunu ilan ediyorlar. Literatürde diktatörde bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir." dedi.

"Milletin tercihine saygılıyız"

Ardından açıklamalarını sürdüren Ömer Çelik, sayımın şeffaflıkla devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız şu anda açık ara önde gidiyor. Buna rağmen çıkıp da seçim sonucu ilan etmiyoruz. Milletin tercihine saygılıyız. Hukuki mekanizmalara, sayım sürecine ve bunu açıklayacak olan YSK'nın yetkisine saygı gösteriyoruz." şeklinde konuştu.