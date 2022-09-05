Dün vefat eden İnançer'in naaşı, kurucusu olduğu Karagümrük'teki Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlar üstünde Fatih Camii'ne götürüldü.

Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi önünde sanatçı Ahmet Özhan tarafından tekkenin postnişini İnançer için dua edildi.

Ailesinin yanı sıra sanat dünyasından pek çok isim ile talebelerinin ve sevenlerinin katıldığı merasimde, yürünen yol boyunca ilahi ve zikirler okundu, yüksek sesle dualar edildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cenaze törenine Erdoğan'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile Halil Necipoğlu, Serdar Tuncer, Nurullah Genç, Mustafa Karataş, Necati Şaşmaz ile Kadir Çöpdemir'in de aralarında bulunduğu siyaset, sanat ve akademi dünyasından pek çok isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Ömer Tuğrul İnançer'i Hakk'a uğurladıklarını söyledi.

Erdoğan, "Rabbim mekanını cennet eylesin, Rabbim Sevgili Habibi'nin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Ömer Tuğrul Hocamızı hayatında ölüm noktasında, ölümün bir yok oluş değil, ölümün ancak ebedi aleme bir tebdilimekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik. Nitekim, şu anda sandukanın üzerindeki örtüde de 'Estauzübillah Bismillah. Küllü nefsin zaikatül mevt sümme ileyna turceun.' Rabbimiz böyle buyuruyor: 'Her nefis ölümü tadacaktır.' Buradan dönüş yok ve hepimiz de bunun hazırlığı içinde olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer hakkında şunları kaydetti:

"Bir mutasavvıf, bir hukukçu, bir edebiyatçı ve millete, ümmete hizmet noktasında hiç tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan Hocamıza ben de huzurlarınızda, tanıdım tanıyalı böyle gördüm, böyle bildim. Rabbimden hep birlikte birer Fatiha okumaya sizleri davet ediyorum. Mekanı cennet olsun, Rabbim Sevgili Habibi'ne hep birlikte bizleri komşu eylesin inşallah."

Daha sonra tabuta omuz veren Erdoğan, İnançer'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İnançer'in cenazesi, defnedilmek üzere Nureddin Cerrahi Tekkesi'ne götürüldü.

Ömer Tuğrul İnançer

Bursa'da 1946'da dünyaya gelen Ömer Tuğrul İnançer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Türk kültürü ve sanatı ile ilgili pek çok çalışmaya imza atan, eğitimi sırasında özel olarak müzik dersleri alan İnançer, yaklaşık 20 yıl muhtelif şirketlerde müşavir-avukatlık yaptı.

İnançer, 1991'de kurucusu olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nda sanatçı-müdür olarak çalışmaya başladı, Haziran 2011'de emekli oldu.

Radyo ve televizyon programlarında misafir sanatçı olarak yer alan, yurt içi ve yurt dışında konserle müzik faaliyetlerinde bulunan, tasavvuf konusunda konferanslar veren ve seminerlere katılan İnançer'in çeşitli makaleleri, röportajları ve yayınlanan 8 kitabı bulunuyor.

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan, yazdığı kitaplarıyla, musiki ve dini alanda yaptığı konuşmalarıyla tanınan İnançer, evli ve 2 çocuk babasıydı.