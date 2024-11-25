Onikişubat Belediyesi, sadece şehir merkezinde değil, kırsal alanlarda da karla mücadele çalışmalarını başarıyla sürdürerek vatandaşların mağduriyet yaşamamasını sağlıyor.

Özellikle yoğun kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde çalışmalar aralıksız sürerken, Kertmen, Kumarlı, Çukurhisar, Tekir, Kurucuova ve Kaynar Mahalleleri ile Kuzey Çevre Yolu’nun üst kesimleri ve Ahir Dağı ve kazma bağı yollarında karla kaplanan yollar, belediye ekiplerinin büyük özverisi sayesinde hızlı bir şekilde temizlenerek ulaşıma uygun hale getiriliyor.

Karla mücadele ekipleri, iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla zorlu doğa koşullarına rağmen vatandaşların güvenliği için 7/24 görev yaparken, kapanan ara sokakları açmak için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık 16 kazıyıcı yükleyici, 2 loder, 4 greyder, 2 tuzlama aracı, 6 tuz nakil aracı, 2 minicat ile toplamda 32 araçla dağ tepe demeden müdahalesini gerçekleştiren Onikişubat Belediyesi ekipleri, vatandaşların imdadına yetişiyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş yaptığı açıklamada, fırtına ve özellikle kırsal kesimlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve buzlanmalara her an hazırlıklı olduklarını, merkezde müdahale çalışmalarını tamamladıklarını ve kırsal kesimlerde ise çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini belirtti.

Başkan Toptaş, “Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle mahallelerimizdeki yolların açık kalmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliğini ve günlük yaşamlarının aksamamasını birinci önceliğimiz olarak görüyoruz. Ekiplerimiz, sahada 7/24 esasıyla hizmet veriyor. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça araç kullanmamalarını rica ediyoruz” dedi.