Onikişubat Belediyesi, genç yetenekleri keşfetmek ve voleybol sporuna olan ilgiyi artırmak amacıyla voleybol kursu başlatıyor. ‘Filenin yeni sultanlarını arıyoruz’ sloganıyla kız çocuklarına yönelik olarak planlanan kursa katılım tamamen ücretsiz olurken, kayıtlar 10 Kasım - 25 Kasım tarihleri arasında kabul edilecek.

Onikişubat Belediyesi, spora yaptığı yatırımlarla gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, onları sporla dolu bir geleceğe hazırlıyor.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, spor yatırımları kapsamında gençlerin gelişimine verdiği desteği artırarak sürdürmeye devam ediyor.

Başkan Toptaş’ın talimatıyla çeşitli projeler hayata geçerken, çocuklarının sağlıklı bir yaşam tarzı kazanmaları ve yeteneklerini keşfetmeleri noktasında çeşitli spor yatırımlarında önemli adımlar atıyor.

Bu kapsamda başlatılan ‘Filenin yeni sultanlarını arıyoruz’ projesiyle, voleybol sporuna ilgi duyan genç yetenekler ücretsiz eğitim alarak sporla tanışma fırsatı bulacak.

Kız çocuklarına yönelik ücretsiz voleybol kursu için kayıtlar 10 Kasım - 25 Kasım tarihleri arasında alınacak. Kurslar, Şehit Zekeriya Boyar Kapalı Spor Salonu’nda, yaş gruplarına göre ayrılmış iki kategoride gerçekleştirilecek. 8-10 yaş grubundaki çocukların antrenmanları pazartesi ve çarşamba günleri 16.00-17.00 saatleri arasında, 11-12 yaş grubundakilerin ise aynı günlerde 17.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, gençlerin sporla buluşmalarını sağlamanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirterek, “Onikişubat Belediyesi olarak spor yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gençlerimizin sağlıklı, dinamik ve başarılı bireyler olmaları için çeşitli spor dallarında destek sağlıyoruz. Bu proje ile de voleybol alanında yetenekli genç sporcuları keşfetmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Kurs sayesinde kız çocukları eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra profesyonel eğitim alarak sporun temel bilgilerini öğrenme şansı yakalayacak.