Onikişubat Belediyesi tarafından hizmete sunulan Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, yaz tatilinde çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir program sunmak amacıyla yaz okulunu başlattı. 7 Temmuz itibarıyla başlayan yaz okulu, 4-6 yaş aralığındaki çocuklara hitap ediyor.

Gündüz Bakımevi Müdürü Hasan Hüseyin Çetinay, programın detaylarını paylaşarak, “Başkanımızın vizyonu doğrultusunda hazırlanan bu yaz okulu, ilçemizde yaşayan çocuklarımızın yaz tatilini verimli, eğlenceli ve öğretici şekilde geçirmelerini hedefliyor” dedi.

Yaz okulu programı kapsamında çocuklar; Jimnastik, Müzik, Akıl ve zekâ oyunları, Lego atölyeleri, Kültürel değerler eğitimi, Yabancı dil, Nezaket kuralları, Dikkat ve görsel algı çalışmaları gibi etkinliklere katılacak.

Ayrıca; Mutfak atölyesi, Drama ve kukla gösterileri, Masal saatleri ve Bahçe etkinlikleri ile çocukların el becerileri, hayal gücü ve sosyal yönleri geliştirilecek.

Onikişubat Belediyesi’nin bu anlamlı hizmeti, çocukların yaz tatilini daha keyifli geçirmelerine katkı sunarken, aileler tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı. Yaz boyunca devam edecek etkinliklerin, miniklerin gelişimine değerli katkılar sağlaması bekleniyor.