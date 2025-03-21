Onikişubat Belediyesi, Hamidiye Bekir Topçuoğlu Rehabilitasyon Merkezi’nde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, toplumda özel bireyler için duyarlılığı artırmak, erken eğitimin ve sosyal desteğin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Programda, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da yer alarak özel bireylere desteklerini sundu. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Down sendromlu çocuklar sahnelediği birbirinden renkli gösterilerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik, hem özel bireylerin yeteneklerini sergilemesine imkan sağladı hem de toplumsal farkındalık oluşturma hedefini başarıyla gerçekleştirdi.

Başkan Toptaş, diğer protokol üyeleri ve aileler renkli eldivenleri ile hatıra pozu verdiler.

Başkan Toptaş dokmer çatısı altında gerçekleştirilen etkinlik stantlarını çocuklar ile gezerek duygularına ortak oldu.