İddiaya göre, aralarında kız kaçırma yüzünden üç yıldır husumet bulunan iki enişte arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

Olay, akşam saatlerinde Uludaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ü. (25) ile S.K. (32) arasında daha önce yaşanan kız kaçırma olayı nedeniyle süregelen bir gerginlik bulunuyordu. İki tarafın mahallede karşılaşmasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında S.K., yanında bulundurduğu tabanca ile İ.Ü.'ye ateş açtı.

Kurşunların vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan İ.Ü., olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerinin mahallede yankılanması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.Ü.’nün hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli S.K.’nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.