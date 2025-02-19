İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'de K.K'nin elebaşılığını yaptığı silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Hücre-13" operasyonu hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya, operasyonda 19 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 3'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiğini kaydetti.

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığını aktaran Yerlikaya, operasyonları koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.



