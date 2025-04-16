Operasyonda Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımları yapıldığını ifade eden Yerlikaya, "Orkinos-Bulut operasyonumuz kapsamında hedefimizde 4 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu suç örgütlerinin ülkemize ve Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve kara yoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden skunk ve Avrupa ülkeleri üzerinden ekstazy maddelerinin üretimini ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını belirledik." dedi.

Bu suç örgütlerinin, Avrupa ülkelerine uyuşturucu üretiminde kullandıkları Uzak Doğu menşeli ara kimyasalların sevkiyatını gerçekleştirdiklerini de tespit ettiklerini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Belirlediğimiz hedef şahıslar, ülkemizde ve yurt dışında ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumluydular. Karşımızda uluslararası boyutta dev bir yapılanma vardı. Bu suç örgütlerinin 'uyuşturucu ticareti ve kara para aklamanın' yanı sıra 'kasten adam öldürme', 'ateşli silahla yaralama', 'adam kaçırma', 'hürriyeti tahdit ve eziyet', 'yıldırma amacıyla iş yeri ve oto kurşunlama' ile 'şantaj' gibi suçları işlediklerini belirledik. Gözü dönmüş uluslararası organize suç örgütlerine yönelik düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarla bu sabah 9'u yurt dışında, 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Bunların 10'u kırmızı bültenle aranıyordu."

Bakan Yerlikaya, operasyonun yurt içinde ve dışında hala devam ettiğine işaret ederek, "Ülkemizdeki bu uluslararası organize suç örgütlerinin MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere şimdilik, yaklaşık 13 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyduk." diye konuştu.