Depremden dolayı duvarlarında yarıklar ve taşıyıcı elemanlarında ince çatlakların olduğu binalara orta hasarlı binalar denilmektedir. Depremden önce binada oluşan hasarlar ve kusurlar değerlendirmeye alınmamaktadır. “Orta” hasarlı olarak nitelendirilen yapılarda onarım ve güçlendirme işlemi gerçekleştirilmeden yapı kullanılmaması gerekmektedir.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası orta hasarlı binaların durumu belirsizliğini sürdürüyor.

Az hasarlı binalarının tadilatını yaparak evlerine geçen vatandaşlar orta hasarlı binalar ile ilgili sürecin bir an önce netleşmesini istiyor.