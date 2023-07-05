Söğütlügöl mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

"Türkiye Bayramda Çok Konuştu" "Türkiye Bayramda Çok Konuştu"

Bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.