Söğütlügöl mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile arazözler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Söğütlügöl mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile arazözler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
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