Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı faaliyet yürüttükleri ve verilen talimatlar doğrultusunda hareket edebilecekleri yönünde haklarında bilgi bulunan Suriye uyruklu 9 şüphelinin 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, işlemleri tamamlanan 9 zanlının sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA