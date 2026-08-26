Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlulara yönelik kararlı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde 17-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kapsamlı operasyonlar, suç ağlarına büyük bir darbe vurdu.

Adreslerden Cephanelik ve Uyuşturucu Çıktı

Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları neticesinde şüphelilerin ev ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalarda adeta bir cephanelik ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları şu şekilde sıralandı:

Patlayıcılar ve Mühimmat: C3 ve TNT türü tehlikeli patlayıcılar, 2 adet el bombası,

Silahlar: 2 adet tabanca, 1 adet otomatik piyade tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat,

Uyuşturucu ve Kaçakçılık: 45 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram esrar ve 630 paket kaçak sigara.

136 Şüpheli ve 10 Firari Hukuk Karşısında

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında suçlular göz açtırmayan jandarma ekipleri, 136 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca yapılan aramalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü de yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Osmaniye genelinde huzur ve asayişin sağlanması amacıyla operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.