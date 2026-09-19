Edinilen bilgilere göre, Mehmetli beldesi Yeni Mahalle'de yaşayan Fevzi T. ile evinde kaldığı oğlu Aydın T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamadığı belirtilen baba Fevzi T., evde bulunan tahra (tarım aletlerinden kesici alet) ile dehşet saçtı.

Gelinini ve Torununu da Yaraladı

Zanlı baba, oğlu Aydın T. ile birlikte kavgayı ayırmaya veya araya girmeye çalışan gelini Mehtap T. ve küçük torunu A.T.’ye de saldırdı. Çevredeki vatandaşların çığlıklar üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, ağır yaralanan Aydın T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda yaralanan anne Mehtap T. ile kızı A.T. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili inceleme sürüyor.

Zanlı Baba Gözaltına Alındı

Olayın ardından kaçmaya çalışan cinayet zanlısı baba Fevzi T., jandarma ekiplerinin hızlı ve titiz çalışması sonucu suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Aydın T.’nin cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.