Otomobil İş Yerine Girdi

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Kılıç (48) idaresindeki 42 L 4026 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Araç, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin camına çarptı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü Abdullah Kılıç, sağlık ekiplerince ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.