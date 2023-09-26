Operasyonlarda 19 kilo 269 gram esrar, 84 uyuşturucu hap, metamfetamin ve eroin ile birlikte silahlar ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 18-24 Eylül'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Adreslerde 19 kilo 269 gram esrar, 84 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve eroin ile 1 tüfek, 2 tabanca ele geçildi.

Polis ekipleri, 46 şüpheliyi gözaltına alındı.