Tercihler Bugün İtibarıyla Alınmaya Başlandı

ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre adaylar tercih işlemlerini:

📅 Başlangıç: 29 Eylül 2025 (bugün)
Bitiş: 6 Ekim 2025 saat 23.59

tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

osym-aa-1690834

Tercihler Nereden Yapılacak?

Adaylar tercihlerini yalnızca dijital platform üzerinden yapabilecek:

🔗 Adres: https://ais.osym.gov.tr

Tercih ekranı üzerinden giriş yapan adayların, yayınlanan kılavuzu dikkatlice incelemeleri istendi.

10 yıl ve üzeri hapis cezalı 167 kişi yakalandı
10 yıl ve üzeri hapis cezalı 167 kişi yakalandı
İçeriği Görüntüle

olcme-secme-ve-yerlestirme-merkezi-osym-baskani-prof-dr-bayram-ali-ersoy-duyurdu-ek-basvurulardan-ucret-alinmayacak-Jc36

Hangi Kadrolar İçin Yerleştirme Yapılacak?

Yerleştirmeler, Sağlık Bakanlığı’nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında yapılacak sözleşmeli pozisyonları kapsıyor.

osym-sinav

KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu Yayınlandı

Adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kılavuzda;

  • Kadro ve pozisyon bilgileri

  • Mezuniyet şartları

  • Kontenjanlar

  • Tercih kuralları

yer alıyor.

Saglik Bakanligi 18000 Personel Alimi 2025 Kadrolar Ve Basvuru Sartlari 1759131140 7586

Adaylara Uyarı: Kılavuzu İnceleyin

ÖSYM, adayların mağduriyet yaşamaması için tercih kılavuzunu dikkatlice incelemeden işlem yapmamaları gerektiğini hatırlattı.