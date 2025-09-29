Tercihler Bugün İtibarıyla Alınmaya Başlandı
ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre adaylar tercih işlemlerini:
📅 Başlangıç: 29 Eylül 2025 (bugün)
⏰ Bitiş: 6 Ekim 2025 saat 23.59
tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Tercihler Nereden Yapılacak?
Adaylar tercihlerini yalnızca dijital platform üzerinden yapabilecek:
🔗 Adres: https://ais.osym.gov.tr
Tercih ekranı üzerinden giriş yapan adayların, yayınlanan kılavuzu dikkatlice incelemeleri istendi.
Hangi Kadrolar İçin Yerleştirme Yapılacak?
Yerleştirmeler, Sağlık Bakanlığı’nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında yapılacak sözleşmeli pozisyonları kapsıyor.
KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu Yayınlandı
Adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kılavuzda;
-
Kadro ve pozisyon bilgileri
-
Mezuniyet şartları
-
Kontenjanlar
-
Tercih kuralları
yer alıyor.
Adaylara Uyarı: Kılavuzu İnceleyin
ÖSYM, adayların mağduriyet yaşamaması için tercih kılavuzunu dikkatlice incelemeden işlem yapmamaları gerektiğini hatırlattı.