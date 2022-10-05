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Ancak operatörler genellikle güvenlik kurallarını hiçe sayıyor ve kapasitelerinin üzerinde yolcu taşıyor.

Otobüsler, Hindistan'da, özellikle küçük kasabalarda popüler bir ulaşım şekli.

Hindistan'da yol güvenliği, kötü sürüş ve harap yollardan kaynaklanan kazalarda her yıl 100.000'den fazla kişinin ölmesiyle ünlü.

Olay yerinden görüntüler, kurtarma personelinin hayatta kalanları çıkarmaya yardım ettiği sırada, dik bir tepenin yakınında yatan otobüsün parçalanmış kalıntılarını gösterdi.

Kaza olduğunda otobüs, Laldhang'dan Uttarkand'daki Bironkhal köyüne giden bir düğün alayı taşıyordu.

Başbakan Narendra Modi, "Yaslı ailelerin acısını hissettiğini" söylediği bir mesaj yayınladı.

Devletin afet müdahale gücü tarafından yürütülen kurtarma çalışması sonrasında 21 yolcu otobüsten çıkarıldı.

Yetkililer, salı gecesi Pauri Garhwal semtinde yoldan çıkan otobüste 40'tan fazla kişinin olduğunu söyledi.

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