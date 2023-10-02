Petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının artmasına yol açıyor. Benzinde yaşanan fiyat artışının ardından, otogaz fiyatlarında da yükseliş kapıda.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, otogaz grubunda 69 kuruşluk zam bekleniyor. LPG'nin litresi zammın ardından 18 TL'yi aşacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, Ankara'da motorin litresi 40,64 liradan satılırken, benzinin litresi ortalama 37,26 lira.

İstanbul Avrupa yakasında ise akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: 36,62 TL

Motorin: 40,02 TL

LPG (Otogaz): 17,24 TL

Benzin ve motorinde zam beklentisi var mı?

Eylül ayı içinde benzinin litresine 1,64 TL zam ve 1,94 TL indirim yapılmasının ardından, sektör kaynaklarına göre benzin fiyatlarında 1 TL civarında zam beklentisi devam ediyor. Bu ay 2 TL zam yapılan motorinde ise 1,50 TL civarında zam beklentisi bulunuyor. Ancak zamların tarihleri ve miktarları henüz net değil.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesi için bir dizi hesaplama adımı uygulanmaktadır. İlk olarak, gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenir. Bu fiyata Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenerek, KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanır.

Gümrüksüz rafineri fiyatının tespit edilmesi için Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınır. Bu verilere dayanarak, belirli bir fiyat değişim farkı eklenerek gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirlenir. Bu hesaplamalarla akaryakıt fiyatları güncel olarak belirlenir ve vatandaşlara yansıtılır.