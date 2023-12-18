D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Sadettin Malkoç (64) idaresindeki 41 UH 489 otomobil, Darıca-Bayramoğlu yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere saplandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Anne ile oğlu, olay yerinde can verdi, baba yaralı

Sağlık ekipleri, anne Ayşe (66) ile oğlu Fatih Malkoç'un (26) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sürücü Sadettin Malkoç ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi