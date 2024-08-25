Kahramanmaraş-Gaziantep yolunda meydana gelen trafik kazasında, M.D. yönetimindeki 46 AL 097 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adeta ikiye bölünen araçta 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş-Gaziantep yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybeden M.D.'nin kullandığı otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Araçta bulunan sürücü M.D. ve yolcu B.Ç. yaralandı. B.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.